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Sinem Kobal'dan yatak odası paylaşımı! Güzelliğiyle büyüledi

Sinem Kobal'dan yatak odası paylaşımı! Güzelliğiyle büyüledi
27.07.2022 12:11

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Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Geçen mayıs ayında da kızı Leyla'ya kavuşan ünlü oyuncu, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı da yakından takip edilen oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Kobal, bir arkadaşının doğum gününe özel yayınladığı pozla beğeni topladı. Yatak odasından paylaşım yapan Kobal, güzelliğiyle yine büyüledi. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...

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