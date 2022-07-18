İkinci kez anne olan Sinem Kobal'dan sürpriz paylaşım! Kim Milyoner Olmak İster programının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, Ekim 2020'de Lalin'i kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Geçen mayıs ayında ikinci kızı Leyla'yı dünyaya getiren Kobal, önceki günlerde doğumdan sonraki ilk paylaşımını yaptı ve kısa sürede gündem oldu. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan Kobal'dan sürpriz bir paylaşım daha geldi. Kobal'ın paylaşımı görenleri hayran bırakırken ünlü isimler yorum için sıraya girdi. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...