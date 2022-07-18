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Sinem Kobal’dan sürpriz paylaşım! Gören hayran kaldı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi için ünlüler sıraya girdi

Sinem Kobal’dan sürpriz paylaşım! Gören hayran kaldı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi için ünlüler sıraya girdi
18.07.2022 10:21

OTOMATİK OYNAT

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İkinci kez anne olan Sinem Kobal'dan sürpriz paylaşım! Kim Milyoner Olmak İster programının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, Ekim 2020'de Lalin'i kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Geçen mayıs ayında ikinci kızı Leyla'yı dünyaya getiren Kobal, önceki günlerde doğumdan sonraki ilk paylaşımını yaptı ve kısa sürede gündem oldu. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan Kobal'dan sürpriz bir paylaşım daha geldi. Kobal'ın paylaşımı görenleri hayran bırakırken ünlü isimler yorum için sıraya girdi. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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