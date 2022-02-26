Sinem Kobal’dan kardeşinin doğum gününe özel paylaşım!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal, 2020'de Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygunu tatmıştı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Kobal, bu süreçte yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kobal, Instagram hesabında kardeşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Abla-kardeşin pozları ise sosyal medyayı salladı. İşte Sinem Kobal'ın gözünden sakındığı biricik kardeşiyle verdiği o pozları...