Haberler Magazin Videoları Sinem Kobal’dan kardeşinin doğum gününe özel paylaşım!

Sinem Kobal’dan kardeşinin doğum gününe özel paylaşım!

Sinem Kobal’dan kardeşinin doğum gününe özel paylaşım!
26.02.2022 18:45

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:03
Öteki Antalya'nın gündemi
Ana Sayfa 05:40
A Haber sirenlerin çaldığı...
Ana Sayfa 00:57
Yakıtı biten Rus tankları...
Ana Sayfa 00:50
NATO harekete geçti! 40 bin...
Ana Sayfa 00:57
İETT otobüsü Halk Ekmek...
Ana Sayfa 02:12
Rus askeri konvoyu imha edildi
Ana Sayfa 01:31
Ukrayna'dan tahliyesine...
Ana Sayfa 00:30
Ukraynalı asker ''Manpads''...
Ana Sayfa 03:25
Sivil araç bombalar arasında...
Ana Sayfa 00:25
Kiev'de apartman füze ile...
Ana Sayfa 03:14
İstanbul'da faciadan dönüldü
Ana Sayfa 00:29
Ukraynalı komutandan Bayraktar...

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal, 2020'de Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygunu tatmıştı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Kobal, bu süreçte yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kobal, Instagram hesabında kardeşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Abla-kardeşin pozları ise sosyal medyayı salladı. İşte Sinem Kobal'ın gözünden sakındığı biricik kardeşiyle verdiği o pozları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA