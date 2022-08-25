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Sinem Kobal yırtmaçlı saten elbisesiyle ortalığı yıktı geçti!

Sinem Kobal yırtmaçlı saten elbisesiyle ortalığı yıktı geçti!
25.08.2022 01:21 - Son Güncelleme: 25.08.2022 01:25

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ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Ezel, Karadayı, Alef, Cingöz Recai, Deli Yürek ve Acı Hayat gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Lalin ve Leyla adında iki evladı olan ünlü oyuncu, attığı her adımla hayranları tarafından yakından takip edildi. Ünlü oyuncu şimdi ise eşi Sinem Kobal'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Kobal, bir arkadaşının doğum gününe özel paylaşımda bulundu. Arkadaşını sarılarak poz veren Kobal, kırmızı yırtmaçlı elbisesi ve fit haliyle hayran bıraktı. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...

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