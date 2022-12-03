Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu kızlarına köy hayatı yaşatıyor 'yaşadığım şeyleri birebir ona yaşatmaya çalışıyorum'

2016 yılında evlenen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu evliliklerini önce Lalin ardından Leyla isimli iki kız çocuğuyla taçlandırmıştı. Türkiye'nin gıpta ile baktığı bir evlilik yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, aile hayatlarını gözlerden uzak tutuyor. Geçtiğimiz günlerde 2.kez anne olan Sinem Kobal'ın son hali de ortaya çıkmış ve herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Sinem Kobal ile altı yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'deki kuaföründen çıkarken objektiflere yansıdı. Bakın neler anlattı neler...