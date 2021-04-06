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Sinem aşk yuvasından paylaştı! 'Çocuk doğurmuş olamazsın'

Sinem aşk yuvasından paylaştı! 'Çocuk doğurmuş olamazsın'
06.04.2021 14:22
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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı son halini görenler hayran kaldı! 'Çocuk doğurmuş olamazsın' yorumları havada uçuştu... Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal'ın evinden yaptığı paylaşım sonrası herkes ünlü çiftin aşk yuvasını merak etti. Online spor ve egzersiz dersleriyle zayıflayan aynı zamanda bebeğini emzirmeye devam eden oyuncu, diyetini de bunu göz önünde bulundurarak yapıyor. İşte son haliyle 'Çocuk doğurmuş olamazsın' yorumları alan Sinem Kobal...


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