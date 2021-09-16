Sinan Özen, küçük kızı Neva ile eğlenceli anlarını paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı...

Burcu Kartal ile 2016 yılında nikah masasına oturan 57 yaşındaki şarkıcı Sinan Özen'in, geçen yıl şubat ayında Neva ve Sanberk adını verdikleri ikiz bebekleri olmuştu. İkiz olarak dünyaya gelen Neva Özen, doğumuyla birlikte ailesini hem mutluluğa hem de hüzne boğmuştu. Bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir süredir tedavi gören ünlü sanatçı Sinan Özen'in minik kızı, hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu. Şarkıcı Sinan Özen uzun süre sağlık sorunu yaşayan minik kızı Neva'yı parkta salıncakta salladığı anları paylaştı. Özen'in paylaşımına hayranlarından yorum ve beğeni yağdı...