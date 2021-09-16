Haberler Magazin Videoları Sinan Özen, küçük kızı Neva ile eğlenceli anlarını paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı...

Sinan Özen, küçük kızı Neva ile eğlenceli anlarını paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı...

Sinan Özen, küçük kızı Neva ile eğlenceli anlarını paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı...
16.09.2021 18:40
Ana Sayfa 00:26
Celal Şengör yaptığı tacizi bu...
Ana Sayfa 02:30
Bahçeli’den adaylık açıklaması
Ana Sayfa 02:24
55 maddelik ekonomi paketi...
Ana Sayfa 05:59
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı...
Ana Sayfa 00:17
CHP'li Seçer'den vatandaşa...
Ana Sayfa 01:00
Bomba aşkla ilgili o isim...
Ana Sayfa 02:26
Skandal gösteriye çok sert...
Ana Sayfa 02:38
HDP'li Garo Paylan açıkladı:...
Ana Sayfa 03:55
İmkansızı başardı! Kimse nasıl...
Ana Sayfa 00:54
KPSS sonuçları açıklandı!
Ana Sayfa 00:58
Meteorolojiden 13 il için sarı...
Ana Sayfa 02:25
İBB'ye ait komplekste gaz...

Burcu Kartal ile 2016 yılında nikah masasına oturan 57 yaşındaki şarkıcı Sinan Özen'in, geçen yıl şubat ayında Neva ve Sanberk adını verdikleri ikiz bebekleri olmuştu. İkiz olarak dünyaya gelen Neva Özen, doğumuyla birlikte ailesini hem mutluluğa hem de hüzne boğmuştu. Bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir süredir tedavi gören ünlü sanatçı Sinan Özen'in minik kızı, hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu. Şarkıcı Sinan Özen uzun süre sağlık sorunu yaşayan minik kızı Neva'yı parkta salıncakta salladığı anları paylaştı. Özen'in paylaşımına hayranlarından yorum ve beğeni yağdı...


Magazin Videoları
SON DAKİKA