Sinan Özen hayranlarını korkuttu: “En büyük üzüntüm”

Lise döneminden başlayan müzik sevgisini dizginleyemeyen ve 981 yılında bir gazetenin açmış olduğu ses yarışmasına katılan Sinan Özen, yarışmayı kazandı ancak profesyonel müzik yaşamına 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" adlı albümle girdi. "Öpsene Beni", "Ölürüm Yoluna", "Sigaramın Dumanı Sen" ve "Evlere Şenlik" gibi parçalarla listeleri alt üst eden şarkıcı, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. Özellikle Müge Anlı ile dostluğuyla parmak ısırtan Özen, bu kez kötü bir haberle gündem oldu. Metrelerce yüksekten düşen şarkıcı, hastanede tedavi gördüğü anları anbean yayınlarken açıklamasıyla dikkat çekti.