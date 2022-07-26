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Sinan Akçıl'dan boşanan Burcu Kıratlı, avukat Nail Gönenli ile aşk mı yaşıyor? Çeşme'de beraber tatil

Sinan Akçıl'dan boşanan Burcu Kıratlı, avukat Nail Gönenli ile aşk mı yaşıyor? Çeşme'de beraber tatil
26.07.2022 17:36

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Mayıs’ta Sinan Akçıl’dan ikinci kez boşanan Burcu Kıratlı, Çeşme tatiline çıktı. Güzel oyuncu, önceki gün de daha önce adının anıldığı ancak “Sadece arkadaşız” dediği avukat Nail Gönenli ile samimi bir şekilde eğlendi.

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Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2018'de Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, 9 ay evli kalan çift ani bir kararla da boşanmıştı.

Ayrılığa dayanamayan ikili Şubat 2021'de birlikteliklerine bir şans daha vermiş ve yeniden dünya evine girmişti.

Ancak bu evlilik de uzun soluklu olmadı ve çift, Mayıs'ta yine boşandı.

ÇEŞME'DE BERABER TATİL
Bu süreçte güzel oyuncunun adı birçok ünlü güzelle aşk yaşayan avukat Nail Gönenli ile anıldı.

Ancak Burcu Kıratlı, aşkı "Nail benim çok yakın arkadaşım" diye yalanladı. Kıratlı ile Gönenli önceki gün ise Çeşme'de Murat Dalkılıç'ın sahne aldığı mekanda ünlü popçuyu beraber izledi. Gazetemagazin'in iddiasına göre ikili, arkadaştan öte samimi anlar yaşadı.

Burcu Kıratlı ile Nail Gönenli, yan yanayken böyle paylaşımlar yaptı.

Akçıl ile Kıratlı, son derece medeni bir şekilde boşanmıştı.

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