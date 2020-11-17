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Sinan Akçıl'dan Ayda Gezgin ziyaretine dair videolu paylaşım! İzmir depreminin mucize bebeğinin son hali! "Mucize dedikleri kaç hece?"

Sinan Akçıl'dan Ayda Gezgin ziyaretine dair videolu paylaşım! İzmir depreminin mucize bebeğinin son hali!
17.11.2020 12:18
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İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin, tüm Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğmuştu. Şarkıcı Sinan Akçıl, Ayda bebeği ziyarete gitti. Ayda bebeğe sarıldığı anın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Sinan Akçıl, "Mucize dedikleri kaç hece? Ayda" ifadesini kullandı. Mucizenin adı olan Ayda Gezgin aynı enkazda annesini kaybetmişti.


Şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir depreminde yıkılan binanın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeği ziyarete gitti. Ayda bebeğe sarıldığı anın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Sinan Akçıl, "Mucize dedikleri kaç hece? Ayda" ifadesini kullandı.

Minik Ayda'yı hediyelere boğan sevilen sanatçı Sinan Akçıl, yaşadıkları mutluluk ve heyecan dolu anların videosunu da yayınladı. İşte Sinan Akçıl ile mucize bebek Ayda'nın buluştuğu anlar...

Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Akçıl "Az önce Ayda bebek ile böyle bir rüya kavuşma gerçek oldu...." yazdı.

Sinan Akçıl Ayda'nın enkazdan çıkarıldığı anlarda ise yaşadığı mutluluğu bu paylaşım ile dile getirmişti.

6.9'luk İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkartılan Ayda bebek Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğarken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından duygularını ifade eden paylaşımlarda bulunmuştu.

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