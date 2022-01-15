Sinan Akçıl'ın sözleri Burcu Kıratlı'yı harekete geçirdi! İkinci kez evlenen ünlü çift bir kez daha boşanma haberleri ile gündeme geldi. Sinan Akçıl önceki gün, ikinci kez nikâh masasına oturduğu oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğruladı. "Evden ayrıldım ama çözmeye çalışıyoruz. Evlilik çıkmazındayız" diyen Sinan Akçıl eşini kızdırdı. İddiaya göre eşinin açıklamalarını gören Kıratlı, soluğu avukatının yanında aldı boşanma davası için işlemleri başlattı. Peki; Sinan Akçıl Burcu Kıratlı ayrılığının gerçek sebebi ne? Perde arkasında ne var? Bebek mi kıskançlık mı? İşte detaylar...