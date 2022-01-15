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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı ayrılığının gerçek sebebi ne? Perde arkasında ne var? Bebek mi kıskançlık mı?

Sinan Akçıl Burcu Kıratlı ayrılığının gerçek sebebi ne? Perde arkasında ne var? Bebek mi kıskançlık mı?
15.01.2022 13:47

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Sinan Akçıl'ın sözleri Burcu Kıratlı'yı harekete geçirdi! İkinci kez evlenen ünlü çift bir kez daha boşanma haberleri ile gündeme geldi. Sinan Akçıl önceki gün, ikinci kez nikâh masasına oturduğu oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğruladı. "Evden ayrıldım ama çözmeye çalışıyoruz. Evlilik çıkmazındayız" diyen Sinan Akçıl eşini kızdırdı. İddiaya göre eşinin açıklamalarını gören Kıratlı, soluğu avukatının yanında aldı boşanma davası için işlemleri başlattı. Peki; Sinan Akçıl Burcu Kıratlı ayrılığının gerçek sebebi ne? Perde arkasında ne var? Bebek mi kıskançlık mı? İşte detaylar...

Magazin Videoları

Evliliği de oyuncağa çeviren şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'ya tepki var.

2018 yılında Amsterdam'da evlenen, dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturmuşlardı.

Ünlü çift, evliliklerinin henüz birinci yılı dolmadan yeniden ayrılık kararı aldı.

Önceki gün açıklama yapan Sinan Akçıl, "Evden ayrıldım ama çözmeye çalışıyoruz. Evlilik çıkmazındayız. Ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir" demişti.

AVUKATA VEKALET VERDİ

En son verdiği röportajda evleri ayırdıklarını söylemeyen ve ayrılığı saklayan Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ın son açıklaması nedeniyle ipleri tamamen kopardı.

Bu seferki ayrılığın nedeni bebek krizi. İkili, birkaç ay önce bir ödül törenine beraber katılmışlardı.

Akçıl, "Aslında şu anda buraya bebeğimize baktığımız için gelemiyor olmamız lazımdı ama olmuyor işte" sözlerinin çiftin ayrılığında bebek arzusunun da rolü olduğunu kanıtladı.

İddialara göre Akçıl'ın sürekli bebek için baskı yapması, Kıratlı'yı canından bezdirdi. Kıratlı avukatıyla görüştü ve dava için start verdi.

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