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Simge Sağın’dan dekolte şovu! Dövmeyi göstermek için ne yapacağını şaşırdı

Simge Sağın’dan dekolte şovu! Dövmeyi göstermek için ne yapacağını şaşırdı
31.08.2021 18:44
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Simge Sağın’dan dekolte şovu! Sosyal medyayı aktif kullanan Simge Sağın, geçen günlerde göğüs arasına yaptırdığı dövmesini bikinili bir pozuyla takipçileriyle paylaşmıştı. Şimdilerde konserden konsere koşan ünlü şarkıcı, derin dekolteli sahne kıyafetleriyle de uzun süre gündem olmuştu. Önceki akşam Ayvalık'ta sahne alan şarkıcı, burada giydiği elbisesi ile olay oldu. Sahne için dekoltesi göbeğine kadar uzanan siyah bir elbise tercih eden Sağın, iddialı kostümüyle sosyal medyaya bomba gibi düştü. Simge Sağın için "Dövmesini göstermek için yapıyor", "Bu dekolte değil, bu başka bir şey" yorumları yapıldı. İşte Simge Sağın'ın olay olan o elbisesi....


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