Simge Sağın’dan çok konuşulacak poz!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Simge Sağın, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Sağın, bu kez sınırlarını zorladı. Sabahlığının altına hiçbir şey giymeden objektif karşısına geçen Sağın, o anlarını Instagram hesabında yayınlayan bir arkadaşının paylaşımını kendi sayfasına taşıdı. Göğüs ucu belli olan ünlü şarkıcıya sosyal medyada tepki yağdı. İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan o pozu....