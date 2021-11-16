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Simge Sağın sahnede coştu! Hem dansıyla hem derin dekolteli kıyafetiyle…

Simge Sağın sahnede coştu! Hem dansıyla hem derin dekolteli kıyafetiyle…
16.11.2021 20:48
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Simge Sağın sahnede coştu! Konserlerine hız kesmeden devam eden Simge Sağın, sahne performanslarının yanı sıra tercih ettiği kostümlerle de sık sık adından söz ettirdi. Son olarak gümüş rengi derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı bir elbise tercih eden Sağın, iddialı kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu. Konserden görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine gündem olan Sağın'ın iddialı kostümüyle sahnede yaptığı dans ise çok konuşuldu. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyayı sallayan sahne kıyafeti...

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