Simge Sağın mezuniyet töreninde şov yaptı! Kep atan Simge saten elbisesi ile dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne kaldığı yerden devam etme kararı almıştı. Yıllar sonra ara verdiği üniversitesinden mezun olan şarkıcı, bugün kep atma törenine katıldı. Törenden paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Sağın'ın derin dekolteli saten elbisesi de dikkat çekti. Öte yandan ünlü şarkıcının yaşı merak konusu oldu. Sağın'ın yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Simge Sağın kaç yaşındaymış....