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Sidarnaz Urumoğlu selamı: “Efendim hello”

Sidarnaz Urumoğlu selamı: “Efendim hello”
20.03.2021 13:13
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Üniversitede işletme okumasına rağmen diplomayı aldıktan sonra ‘pasta’ tutkusunun peşine düşen Sidarnaz Urumoğlu, Mutfak Sanatları Akademisi’nde işin tüm detaylarını öğrendi. Denediği lezzetleri sosyal medyada da paylaşan Urumoğlu, hem hünerli elleri, hem sempatik sunumu hem de “Efendim hello” selamıyla kısa sürede Instagram’ın en dikkat çeken fenomenleri arasına girmeyi başardı.


Sidarnaz Urumoğlu, "yeni nesil pastacılığın" son dönemde en dikkat çeken isimlerinden. Çocukluk yıllarından bu yana mutfağa ilgi duyan Urumoğlu, üniversitede işletme okuduktan sonra Türkiye'nin en kapsamlı mutfak okulu Mutfak Sanatları Akademisi'nde 1 yıl uzun dönem pastacılık eğitimi aldı ve işin tüm inceliklerini öğrendi.



3 yıldır da Wyndham Grand İstanbul Levent'in mutfağında çalışan Urumoğlu, edindiği tecrübelerle hazırladığı lezzetleri bir süre önce Instagram hesabında paylaşmaya başladı. Ve bu kararı ona sosyal medyada şöhreti getirdi. Başarılı yemekçi kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.



TAKİPÇİLERİ "MEKAN AÇ" DİYOR
Hünerli elleri, sempatik sunumu ve "Efendim hello!" selamıyla yemek tutkunlarının dikkatini çekmeyi başaran Sidarnaz Urumoğlu, takipçilerinin "mekan aç" talebine de kayıtsız kalamadı.



Bir kafe açmak için kolları sıvayan Urumoğlu, mekan bakmaya Nişantaşı ve Cihangir'den başladı. Urumoğlu, hayalindeki yeri bulduğunda, sosyal medyada büyük ilgi çeken tüm tariflerini lezzet tutkunlarıyla buluşturacak.

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