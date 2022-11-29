Sibel Gökçe'den cinsel istismar itirafı: ''8 yaşındayken babamın arkadaşı...''

Sibel Gökçe'den korkunç itiraf! 8 yaşındayken babasının arkadaşı tarafından cinsel istismara uğramış... Maksim Gazinosu'nda oryantal dans yaparken tanındı Sibel Gökçe... Ardından oyunculuk ve yazarlık yaptı. Led Zeppelin'in şarkılarıyla oryantal dans yaptığını, rock'n roll bir hayat yaşadığını söyleyen Gökçe, artık bir tasarım dükkanını işletiyor. Katıldığı bir YouTube programında 8 yaşında babasının en yakın arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığını itiraf eden Sibel Gökçe, çocukken yaşadıklarından dolayı cinsellikte sorunlar yaşadığını belirtti. İşte korkunç itirafın detayları...