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Sibel Can’ın oğlu Engin Can Ural eşi Merve Kaya ile ilk kez görüntülendi!

Sibel Can’ın oğlu Engin Can Ural eşi Merve Kaya ile ilk kez görüntülendi!
23.04.2023 14:39

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Şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural, 1988 yılında nikah masasına oturdu ve ikilinin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu. 11 yıl aynı yastığa baş koyan Hakan Ural ile Sibel Can'ın ilk göz ağrıları Engincan Ural ise 9 Ekim'de Merve Kaya ile dünyaevine girdi. Ancak çift evliliklerinin henüz ikinci ayındayken ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Hakan Ural, yaptığı açıklamayla iddiaları net bir dille yalanlarken genç çift mutlu evliliklerine hız kesmeden devam etti. Çiçeği burnunda çift uzun bir aranın ardından ilk kez kameralara yakalandı. İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın biricik oğlu ve gelini...

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