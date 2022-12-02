Sibel Can’ın küçük oğlu koca delikanlı oldu! Melisa ile Engincan Ural’ın kardeşine bakın! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir...

52'lik Sibel Can'ın küçük oğlu koca delikanlı oldu! 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Hakan Ural'dan Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Sibel Can, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturdu ve oğlu Emir'i kucağına aldı. Ünlü şarkıcının küçük oğlu Emir Aksüt, büyüyüp koca delikanlı oldu ve son haliyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Hakan Ural'ın bir paylaşımında "Aslanım, koçum, dünya terbiyelisi, iyisi, efendisi, yakışıklısı" dediği Emir Aksüt, yakışıklılığıyla sosyal medyayı adeta salladı. İşte Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün son hali...