Haberler Magazin Videoları Sibel Can’ın küçük oğlu koca delikanlı oldu! Melisa ile Engincan Ural’ın kardeşine bakın! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir...

Sibel Can’ın küçük oğlu koca delikanlı oldu! Melisa ile Engincan Ural’ın kardeşine bakın! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir...

Sibel Can’ın küçük oğlu koca delikanlı oldu! Melisa ile Engincan Ural’ın kardeşine bakın! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir...
02.12.2022 12:12

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:17
Demet Özdemir'den cesur...
Magazin 00:08
Dilan Çiçek Deniz derin...
Magazin 01:52
Jet boşanmaya jet yalanlama!
Magazin 07:53
Nafaka polemiği
Magazin 00:19
Ceren Benderlioğlu kaslı...
Magazin 05:49
Engincan Ural ve 1.5 aylık eşi...
Magazin 03:33
Ahu Yağtu Cem Yılmaz nafaka...
Magazin 01:54
Aleyna Tilki iç çamaşırlı...
Magazin 02:02
Engin Akyürek ile Tuba...
Magazin 00:13
Demet Evgar kamera arkası...
Magazin 02:05
Engin Akyürek ile Tuba...
Magazin 02:00
Umut Evirgen'den şoke eden...

52'lik Sibel Can'ın küçük oğlu koca delikanlı oldu! 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Hakan Ural'dan Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Sibel Can, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturdu ve oğlu Emir'i kucağına aldı. Ünlü şarkıcının küçük oğlu Emir Aksüt, büyüyüp koca delikanlı oldu ve son haliyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Hakan Ural'ın bir paylaşımında "Aslanım, koçum, dünya terbiyelisi, iyisi, efendisi, yakışıklısı" dediği Emir Aksüt, yakışıklılığıyla sosyal medyayı adeta salladı. İşte Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün son hali...

Magazin Videoları
SON DAKİKA