Sibel Can’ın küçük oğlu koca delikanlı oldu! Emir Aksüt'ü gören şaşkına döndü

14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak çıkmaya başladığı sahnelerde daha sonra assolist olarak yer alan Sibel Can, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Hakan Ural'dan Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı olan şarkıcı, 2000 senesinde Sulhi Aksüt ile evlendi ve Emir adını verdiği oğlunu kucağına aldı. 2010'da Sulhi Aksüt'ten boşanan Sibel Can'ın bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt son haliyle gündem oldu. Hakan Ural'ın bir paylaşımında "Aslanım" diye bahsettiği Emir Aksüt'ün son halini görenler ise "Koca delikanlı olmuş", "Çok yakışıklı maşallah" yorumlarında bulundu.