Sibel Can'ın kızı Melisa babası Hakan Ural'ı paylaştı! Koronavirüse yakalanan ve 'öldü' haberleri ile sevenlerini üzen Hakan Ural'ın son halini paylaşan Melisa Ural yüzleri güldürdü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaştığını belirten Hakan Ural'ın sağlık durumu merak ediliyor. Günlerdir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu, "Tarifi edilemeyen virüsleri deneyimlemiş olduk" diyen Hakan Ural, durumunun ağırlaştığını belirterek sevenlerinden dua istemişti. Ardından Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı'dan gelen açıklama sonrası Hakan Ural kızı Melisa Ural'ın Instagram'ında ortaya çıktı. İşte Hakan Ural'ın son hali...