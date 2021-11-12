Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Nur Tuğba Namlı'dan son dakika açıklaması

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın öldüğü ileri sürülmüştü... Sevenlerini korkutan Hakan Ural'dan haber var işte son sağlık durumu...

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural sağlık durumu nedeniyle programa ara vermişti. Bir süredir programa katılamayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini duyurmuştu. Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastaneye giderek PCR testi yaptırmıştı. Ural'ın ilk günlerde negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitife dönmüştü.

Bir süredir Neler Oluyor Hayatta programında yer almayan Hakan Ural'dan sevindiren haber geldi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Hakan Ural, sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: "Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler."