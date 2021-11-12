Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Nur Tuğba Namlı'dan son dakika açıklaması

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın öldüğü ileri sürülmüştü... Sevenlerini korkutan Hakan Ural'dan haber var! Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, rahatsızlandığını ve bir süre programda yer alamayacağını ifade etmişti. Kısa süre içerisinde koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Hakan Ural'ın son sağlık durumu merak ediliyor. 'Hakan Ural öldü' iddialarıyla gündemde yer alan ünlü isim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Taburcu olan Hakan Ural'ın Instagram paylaşımı sevenlerinin içini rahatlattı...