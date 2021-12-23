Haberler Magazin Videoları Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural 'benim ufaklık' notuyla paylaştı görenler şaştı kaldı! Engincan Ural'a ilk yorum kardeşi Melisa'dan...

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural 'benim ufaklık' notuyla paylaştı görenler şaştı kaldı! Engincan Ural'a ilk yorum kardeşi Melisa'dan...

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural 'benim ufaklık' notuyla paylaştı görenler şaştı kaldı! Engincan Ural'a ilk yorum kardeşi Melisa'dan...
23.12.2021 16:55

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Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural 'benim ufaklık' notuyla paylaştı, görenler şaştı kaldı! Engincan Ural'a ilk yorum kardeşi Melisa'dan geldi. Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, yayın öncesinde oğlu Engincan Ural ile kamera karşısına geçti. Oğlu ile karesini, "Benim 'ufaklık' canım oğlum" notu ile takipçilerinin beğenisine sunan Hakan Ural'ın Instagram paylaşımına, "Abi - kardeş gibisiniz" şeklinde yorumlar yağdı. Baba - oğulun fotoğrafına ilk yorum ise Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa'dan geldi. Engincan Ural'ın Melisa Ural, Emir Aksüt ve Gisella Ural adında iki kardeşi daha var...

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