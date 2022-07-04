Kariyerine dansözlük yaparak başlayan Sibel Can, daha sonra şarkıcılığa soyunmuş güçlü sesi ve yorumuyla kısa sürede assolistliğe yükseldi.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Sibel Can, 1988 yılında Hakan Ural ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu.

Şarkılar Bizi Söyler programının sezon finali yapmasının ardından konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Instagram hesabında konserinin sağlık sorunları nedeniyle konserinin iptal edildiğini açıklayan Sibel Can, şu ifadeleri kullandı: "Saygıdeğer dinleyicilerim, yaşadığım sağlık problemi sebebiyle, bugünkü Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştireceğimiz konserimi çok üzülerek ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. En kısa zamanda tüm heyecanımla sizlerle buluşmayı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum" dedi.