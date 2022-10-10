Haberler Magazin Videoları Sibel Can oğlu Engin Can Ural'la sahnede böyle dans etti! O anlar çok konuşuldu

Sibel Can oğlu Engin Can Ural'la sahnede böyle dans etti! O anlar çok konuşuldu

Sibel Can oğlu Engin Can Ural'la sahnede böyle dans etti! O anlar çok konuşuldu
10.10.2022 00:03 - Son Güncelleme: 10.10.2022 00:30

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:03
Hülya Avşar sahnede coştu...
Magazin 00:54
Engin Can Ural Merve Kaya ile...
Magazin 00:59
Pınar Altuğ seçmece domates...
Magazin 00:05
Rabia Soytürk’ten cesur...
Magazin 00:25
Şerif Sezer’in kızı bakın kim...
Magazin 00:13
Survivor Berna Keklikler’den...
Magazin 00:04
Zeynep Bastık'tan iddialı...
Magazin 00:57
Kerimcan Durmaz’dan Mehmet...
Magazin 01:00
Gönül Dağı 71. bölüm 2....
Magazin 00:12
Gamze Özçelik bakışıyla sosyal...
Magazin 00:59
Onur Şener'in katil...
Magazin 00:33
Birce Akalay 'bu sefer almasam...

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya ile Bodrum'da nikah masasına oturdu. Düğüne dair tüm detayları takipçileriyle paylaşan Melisa Ural, bir paylaşımında babası Hakan Ural ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'na yer verdi. Ural'ın müstakbel damadıyla verdiği poz çok konuşulurken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü geceye damga vurdu. Söz konusu görüntülerde; Sibel Can ile aşk yaşadığı konuşulan Emir Sarıgül'ün düğüne katıldığı öne sürüldü. Peş peşe gelen görüntülerin bir diğerinde ise Sibel Can'ın kıyafetini değiştirerek sahnede oğluyla coştuğu görüldü. İşte o görüntüler...

Magazin Videoları
SON DAKİKA