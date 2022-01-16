Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızından romantik kutlama! Hülya Avşar'ın eski damadını kapan Melisa Ural sevgilisiyle düşman çatlattı... Geçtiğimiz günlerde Melisa'nın babası Hakan Ural'ın doğum gününde aşkın ilk karesi ortaya çıkmıştı, ardından ise baba Ural, müstakbel damadı için, "Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak" demişti. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural Instagram'dan paylaştığı karelerle, 'düşman çatlattı' dedirtti. İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı aşkın ardından gönlünü Melisa Ural'a kaptıran Alaattin Kadayıfçıoğlu...