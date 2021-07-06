Sezen Aksu, Tuğba Coşkun, Banu Yentür... Ünlü avukat Önder Fırat, aşk hayatıyla yine gündemde

Avukat Önder Fırat, aşk hayatında gaza bastı. Bir süredir Banu Yentür'le birlikte olduğu konuşulan Fırat'ın gözü, spiker Şükran Albayrak'la tanışınca evli olan Yentür'ü görmedi ve yasak aşkı bitirdi… Avukat ile kendisinden 26 yaş küçük güzel aşkı, bir aydır da aynı evde yaşıyor.

Ünlü avukat Önder Fırat, aşk hayatıyla yine gündemde…

Sezen Aksu ve Tuğba Coşkun gibi isimlerle yaşadığı beraberliklerle magazin gündeminde sık sık yer alan Fırat, bir süredir 'yasak aşk' haberleriyle gündemdeydi.

Caroline Koç'un iş ortağı ve arkadaşı evli Banu Yentür ile yasak aşkını bir süredir gizli gizli sürdüren Önder Fırat, bu tepki çeken ilişkiyi bir başka kadın uğruna noktaladı.

64 yaşındaki Fırat, gönlünü Yentür ile görüşürken tanıştığı eski basketbolcu ve spor spikeri Şükran Albayrak'a kaptırdı.

Yaklaşık üç ay önce tanıştığı 38 yaşındaki sarı güzele körkütük aşık olduğu konuşulan Önder Fırat, Yentür'le süren yasak aşkını da noktaladı.

AYNI EVE TAŞINDILAR



Jestleriyle güzel spikerin ayağını yerden kesen Fırat, Şükran Albayrak'la da aynı evde yaşamaya başladı.

Sarışın güzel, yaklaşık bir ay önce Fırat'ın Kalamış'taki evine taşındı.

Hatta yine Instagram'daki 'istanbul_street_style' isimli hesabın iddiasına göre; Fırat, Şükran Albayrak için evini baştan aşağı yeniledi ve güzel spikerin vitamin ilaçlarına kadar düşünüp eve koydurttu.

Jet aşklarıyla sosyete ve magazin kulislerinin en çok konuşulan isimlerinden olan Önder Fırat ile kendisinden 26 yaş küçük aşkının, her an nikah masasına oturabileceği de dedikodular arasında…

YASAK İLİŞKİYE NOKTA



Eşinden boşanmak üzere olan Banu Yentür'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Önder Fırat, Banu Hanım'la sadece yakın dost olduğunu söyledi. Ancak sosyete kulislerinde ikilinin ilişki yaşadığı dedikoduları kulaktan kulağa yayıldı.