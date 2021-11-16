Şeyma Subaşı'nın yaylım ateşi Acun Ilıcalı'ya mı 'kızım benim yanımda kalmalı!' Ilıcalı'nın 'ablalarına benze' sözlerinin şifresi çözülüyor

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında neler oluyor? Kısa bir süre önce kızları Melisa'nın doğum gününden, Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşıma düştüğü not kafaları karıştırmıştı. Yapımcı Ilıcalı, 8. yaşını kutlayan kızına 'ablalarına benze' demişti. Her seferinde kızının annesi Şeyma Subaşı'yı kollayan Acun Ilıcalı'nın bu sözleri şaşkınlık yaratırken, Şeyma Subaşı'dan hiç beklenmedik bir hamle geldi. Şeyma Subaşı Instagram'dan öyle şeyler söyledi ki ortalık birbirine girdi. Bu sözler Acun Ilıcalı'ya gönderme mi?