Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü yeniden ortaya çıktı sırrı çözüldü! Her şey bir oyun mu? Mohammed Alsaloussi ile yeniden birlikte!

Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü yeniden ortaya çıktı sırrı çözüldü! Her şey bir oyun mu? Şeyma Subaşı, 'ayrıldım' dediği Mohammed Alsaloussi ile yeniden birlikte! 2 Temmuz'da 31. yaş gününü kutlayan Şeyma Subaşı'na gelen 'aşkım' notlu gizemli çiçeği ortaya çıkartmıştık. 'Kısa sürede Meedo'yu unuttu mu?' diye düşünürken Şeyma Subaşı bombayı patlattı. Çok büyük dersler çıkardığını ifade eden Şeyma Subaşı yaşadıklarından pek ders almamış gibi görünüyor. Ya da her şey 'dolandırıcı' olduğu iddia edilen sevgilisi ile kurduğu bir oyunun parçası. Gelelim tektaşa. Mohammed Alsaloussi'nin arkadaşları ile yatta eğlenen Şeyma Subaşı, her ne kadar gizlese de o yatta sevgilisi Mohammed Alsaloussi de var. İşte bomba görüntüler...