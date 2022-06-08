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Şeyma Subaşı’nın iç çamaşırlı paylaşımına yorum yağdı: ‘Şeyma’nın don mevsimi açıldı’

Şeyma Subaşı’nın iç çamaşırlı paylaşımına yorum yağdı: ‘Şeyma’nın don mevsimi açıldı’
08.06.2022 00:32 - Son Güncelleme: 08.06.2022 00:39

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Subaşı, beyaz iç çamaşırlı pozlarını peş peşe paylaştı. Kısa sürede gündem olan ünlü fenomenin paylaşımları sosyal medyayı ikiye böldü.  Bazı kullanıcılar beğenirken bazıları ise, ''Şeyma'nın don mevsimi açıldı'', ''Bu kadarına da pes artık terbiye kalmamış'' tarzında yorum yaparak tepkide bulundu. İşte Şeyma Subaşı'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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