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Şeyma Subaşı'nın eşi Meedo masaya yumruğunu vurdu! Şeyma'nın kocam 'Rahatsız oluyor' videosu olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın eşi Meedo masaya yumruğunu vurdu! Şeyma'nın kocam 'Rahatsız oluyor' videosu olay oldu!
02.06.2023 16:48

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Şeyma Subaşı artık gösteremiyor! Eşi Meedo masaya yumruğunu koydu 'Rahatsız oluyor' videosu olay oldu. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine giren Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı 2. evliliğiyle gündemden düşmüyor. Bir ay önce evlendiği eşi Meedo'nun bikinili video ve fotoğraflarını paylaşmasından rahatsız olduğunu belirten Şeyma Subaşı'dan gelen yeni video kısa sürede gündem oldu. Subaşı'na, "Evlenince rahatsız olası mı gelmiş?" yorumları yapıldı.

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