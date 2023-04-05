RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Şeyma Subaşı'na canlı yayında fena yüklendiler! "Arizona kertenkelesi" 'altında yay varmış gibi' yorumu yapınca... Ebru Şancı: "Acaba ata çok mu biniyor?"

Şeyma Subaşı'na canlı yayında fena yüklendiler! "Arizona kertenkelesi" 'altında yay varmış gibi' yorumu yapınca... Ebru Şancı: "Acaba ata çok mu biniyor?"

Şeyma Subaşı'na canlı yayında fena yüklendiler! "Arizona kertenkelesi" 'altında yay varmış gibi' yorumu yapınca... Ebru Şancı: "Acaba ata çok mu biniyor?"
05.04.2023 13:11

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Şeyma Subaşı'na 'Arizona kertenkelesi' diyen Bircan Bali'ye Pınar Eliçe 'altında yay varmış gibi' yorumu yapınca olanlar oldu. Ebru Şancı, "Acaba ata çok mu biniyor?" dedi herkes şoke oldu. Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak bilinen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile düğün hazırlığında. Bekarlığa veda eğlencesi başlayan Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımları sosyal medya gündeminde. Türkiye'de yaşanan epremin ardından hassasiyet göstermeyen Şeyma Subaşı'nın Doğu Afrika ülkesinde yaptığı bir yardım çok konuşuldu. Dul bir anneye ev yaptıran Şeyma Subaşı hem takdir edildi hem de tepki çekti. Bu konu tartışıldığı sırada Bircan Bali, Pınar Eliçe ve Ebru Şancı'dan gelen yorumlar gündeme bomba gibi düştü.

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