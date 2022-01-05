Şeyma Subaşı’dan dans videosu! Sosyal medya onu konuştu...

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, bir süre önce Meedo diye seslendiği Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı. Meedo ile çalkantılı ilişkisiyle bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Subaşı, yatak odasında dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle boy gösteren Subaşı'nın paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurarak gündem oldu. İşte o paylaşım...