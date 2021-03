Şeyma Subaşı'dan akıllara zarar 'erkek arkadaşımın malıyım' paylaşımı! Sevgilisiyle olay olan Şeyma süper minisiyle...

Şeyma Subaşı akla hayale sığmayan paylaşımlarına devam ediyor. Mısırlı sevgilisiyle magazin gündeminde olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, süper minili fotoğraflarından, bikinili karelerine, direk danslarından, sevgilisiyle en mahrem anlarına kadar her şeyi sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Ancak Şeyma Subaşı'nın paylaşımı bu kez ağızları açık bıraktı. Şeyma Subaşı'dan 'Ben erkek arkadaşımın malıyım' paylaşımı gelince sosyal medya neye uğradığını şaşırdı.

Şeyma Subaşı sınır tanımadı 'erkek arkadaşımın malıyım' paylaşımı akıllara zarar! Sevgilisiyle olay olan Şeyma süper minisiyle... Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyor. Sosyal medya üzerinden Mohammed Alsaloussi'a aşkını her fırsatta ilan eden 30 yaşındaki fenomen bu kez görenlerin bir türlü anlam veremediği bir paylaşıma imzasını attı.

Şeyma Subaşı ilk başlarda sevgilisinin yüzünü ve kimliğini sır gibi sakladığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'yle yeni bir aşka yelken açtı. Sonrasında bir açılmış bir açılmış, boy boy aşk pozlarını her an her saniye paylaşmaya başlamıştı.

Pahalı hediyeler, saatler ve bileklikler aşklarına eşlik ederken Şeyma'nın Meedo'su son hediyesiyle olay yarattı.

Sevgilisinin aldığı mavi sweatshirtüyle verdiği pozları bir kenara bırakıp üzerine yazan 'erkek arkadaşımın malıyım' yazısını görenler gözlerine inanamadı.

"Evet, ben şımarık bir kız arkadaşım ama senin değil. Ben korkunç derecede harika olan erkek arkadaşımın malıyım. Biraz çılgın ve bazen beni korkutuyor ama kendisi tatlılığın ve savaşcılığın mükemmel bir karışımı. Onu seviyorum ve o benim bütün dünyam. Benimle uğraşırsan, onun içindeki canavar uyanır ve cesedini asla bulamazlar." tadındaki yazısıyla büyük dikkat çekti.

Öte yandan sosyal medya üzerinden Mohammed Alsaloussi'a aşkını her fırsatta ilan eden 30 yaşındaki fenomen, geçtiğimiz akşam yine bir partideydi.

Sevgilisiyle birlikte arkadaşının doğum günü partisine katılan Şeyma Subaşı, tercih ettiği mor renkli süper mini elbisesiyle dikkatlerine üzerine çekti.

Kısacık eteğiyle ayna karşısına geçen Subaşı, üç milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden iddialı pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.