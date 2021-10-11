Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'dan tepki çeken poz! Önce yatakta nağmeler döktürdü sonra dudak dudağa fotoğraf paylaştı. Şeyma Subaşı Instagram paylaşımlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Yeni ilişkisinde yaşadığı skandallarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, önce yatakta poz verdi ve altına uzunca bir açıklamada bulundu, ardından sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile dudak dudağa fotoğraf paylaştı. Şeyma'nın paylaşımı ise sosyal medyada, 'annesin sen keşke daha dikkatli davransan' şeklinde yorumlara neden oldu.