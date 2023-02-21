Şeyma Subaşı ve Merve Boluğur'un paylaşımlarına tepki yağdı!

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken hem yardım süreci hem de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan depremin üzerinden henüz 2 hafta geçti. Yaralar sarılmaya başlanırken dün akşam saatlerinde Hatay merkezli 6,4 ve 5,8'lik iki büyük deprem daha oldu. Ünlüler dünyasından gelen paylaşımlar dikkat çekerken Şeyma Subaşı ve Merve Boluğur'un paylaşımları tepki çekti.