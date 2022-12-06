Haberler Magazin Videoları Şeyma Subaşı sonunda açıkladı işte düğün tarihi ve yeri 'Düğünüm Türkiye'de olmayacak...' Acun Ilıcalı'yla velayet krizine tutuşmuştu

Şeyma Subaşı sonunda açıkladı işte düğün tarihi ve yeri 'Düğünüm Türkiye'de olmayacak...' Acun Ilıcalı'yla velayet krizine tutuşmuştu

Şeyma Subaşı sonunda açıkladı işte düğün tarihi ve yeri 'Düğünüm Türkiye'de olmayacak...' Acun Ilıcalı'yla velayet krizine tutuşmuştu
06.12.2022 12:22

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:17
Birbirlerine girdiler küfürler...
Magazin 00:36
Trafik kazasında hayatını...
Magazin 00:26
Acun düğmeye bastı! Maksimum...
Magazin 00:04
Pınar Altuğ çizgili minisiyle...
Magazin 02:30
Armağan Çağlayan’ın sağlık...
Magazin 00:32
Uğur Arslan'ın eşi çıka çıka...
Magazin 12:26
'Şiz evlendik abuk subuk...
Magazin 00:37
Bergüzar Korel ‘’başka sözüm...
Magazin 00:09
Arzu Doğan’dan karnı burnunda...
Magazin 00:39
Solmaz Çiros kalça dansıyla...
Magazin 01:38
'Yaşadığım şeyleri birebir ona...
Magazin 13:02
GQ yıldızlar geçidi

Attığı her adım olay olan kadın Şeyma Subaşı, aylardır hakkında pek çok iddia ortaya atılan düğün tarihi ve yeri konusunda sonunda açıklama yaptı... Bir süredir eski eşi Acun Ilıcalı'yla kızı Melisa Ilıcalı'nın velayeti konusunda anlaşmazlığa düştüğü ve imalı paylaşımlar yaptığı iddia edilen Şeyma Subaşı önceki gün bir alışveriş merkezinde kızı Melisa'yla birlikte görüntülendi. Uzatmalı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle evleneceğini doğrulayan Subaşı, düğün yeri ve tarihi hakkında da açıkama yaptı. İşte haberin detayları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA