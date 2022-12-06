Şeyma Subaşı sonunda açıkladı işte düğün tarihi ve yeri 'Düğünüm Türkiye'de olmayacak...' Acun Ilıcalı'yla velayet krizine tutuşmuştu

Attığı her adım olay olan kadın Şeyma Subaşı, aylardır hakkında pek çok iddia ortaya atılan düğün tarihi ve yeri konusunda sonunda açıklama yaptı... Bir süredir eski eşi Acun Ilıcalı'yla kızı Melisa Ilıcalı'nın velayeti konusunda anlaşmazlığa düştüğü ve imalı paylaşımlar yaptığı iddia edilen Şeyma Subaşı önceki gün bir alışveriş merkezinde kızı Melisa'yla birlikte görüntülendi. Uzatmalı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle evleneceğini doğrulayan Subaşı, düğün yeri ve tarihi hakkında da açıkama yaptı. İşte haberin detayları...