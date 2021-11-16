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Şeyma Subaşı paylaştı tepkiler üst üste geldi

Şeyma Subaşı paylaştı tepkiler üst üste geldi
16.11.2021 23:35
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Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanınan Şeyma Subaşı, önceki gün sosyal medya hesabında kızı Melisa Ilıcalı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Subaşı, "Melisa Miami'de doğdu. O zaman neden Melisa, Miami'de annesiyle beraber yaşamasın" demişti. Bu açıklama eski eşler arasında kriz çıktığı yönünde yorumlanırken Subaşı'ndan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Subaşı, bu kez sevgilisi Meedo ile dudak dudağa çektirdiği bir pozu yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepki gösterdiği paylaşım için "Kızın için ağlıyordun, sızlıyordun şimdi dudak dudağa poz paylaşıyorsun. Kızın bunu görünce hiç utanmayacak mısın?" yorumu yapıldı. İşte o poz...

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