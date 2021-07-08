Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile barıştı işte ortaya çıkan bomba görüntü!

Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile barıştı! Magazin gündemine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'nun ayrılığı kısa sürdü. Şeyma'nın hamile kalması ile evlilik kararı alan ikili ani bir şekilde ayrılık kararı almış ve ardından gündeme gelen iddialar herkesi şaşkına çevirmişti. Attığı her adımı sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı Meedo'su ile barıştı, tektaşını da geri taktı. Lüks yaşantısı ve Şeyma'ya aldığı hediyelere ödediği ücret ile magazin gündeminden düşmeyen Mohammed Alsaloussi ortaya çıktı. Barışmanın ardından sosyal medyada şaibeli milyarder sevgilisini saklamaya özen gösteren Şeyma Subaşı, sonunda iki arada bir derede görünse de sevgilisinin yüzünü gösterdi. Peki Şeyma tüm yaşananların ardından Meedo'ya nasıl döndü? İşte Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na sunduğu barışma şartı...