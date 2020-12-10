Şeyma Subaşı Miami'deki yeni evinden paylaştı, ortalık karıştı! "Hikayemi bilmiyorsun, çok şey feda ettim..."

Mısırlı bir iş adamıyla aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı, Miami'ye yerleşti. Bir süre önce tatil için gittiği Miami'den ev aldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'dan bu iddiaları doğrulayan bir paylaşım geldi. Attığı her adımı sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, Miami'deki evinden ilk gecesini kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşarak duyurmuştu. Manzarası ile dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın yeni eviyle ilgili paylaşıma gelen o yoruma, sosyal medya fenomeni Subaşı'dan yanıt gecikmedi. İşte Şeyma Subaşı'nın Miami'deki evi, itirafı ve yaşananlar...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın Miami'den aldığı evle ilgili yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. TV8'in patronu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda yapımcısı olduğu 'Survivor' yarışmasının Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen çekimleri nedeniyle Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'dan ayrı kalmamak için Miami'de malikane satın almıştı.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Miami'deki yerleşik hayatından olan sosyal medya fenomeni, alıştığı hayata dönüş yaptı ve Miami'den ev aldı. Şu sıralar Miami'deki evinden olan Şeyma Subaşı oradan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dosta düşmana mesaj veren Subaşı açıklamasında şunları söyledi:

"Ben güçlü bir kadınım. Hayatımda beni vuran her şeyi kendi başıma hallettim. Uyumak için ağladım. Kendimi topladım ve gözyaşlarımı sildim. Beni kıran şeylerle büyüdüm. Gün geçtikçe güçleniyorum ve bunun için ALLAH'a teşekkür etmeliyim. Hikayemi bilmiyorsun, o kadın olmak için çok şey feda ettim ve şimdi bağımsızım, güçlüyüm, güçlü bir anneyim! Olumlu bir hayat yaşamak, kendi tarzım! Bunu yeni takipçilerime söylüyorum; burada sadece iyi hisler göreceksiniz. Nazar değmesin."

OLUMSUZ YORUMLARA ŞEYMA'DAN TEPKİ!

Subaşı bu paylaşımına gelen "Evet Şeyma işte böyle. Günde 10 kere tekrar ediyoruz ben güçlü kadınım... Belki böylece kendini inandırırsın. Ha ama baktın hâlâ olmuyor. Zeynep'ten bunu da öğren. Güçlü kadının güçlü olduğunu yazarak değil yaşayarak olduğunu anlatsın sana" yorumuna sessiz kalmadı.

Subaşı bu takipçisine " E sen öğret işte. Bilirsin çok iyi nasıl güçlü kalındığını" yanıtını verdi. Ardından ise "Instagram'da olma sebebi yaşama sebebi ŞEYMA olmuş baksanız. Yazık. İnşallah seni eğlendiren koca ya da sevgili bulursun yakında" diyerek dikkat çekti.