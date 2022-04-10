Şeyma Subaşı Meedo'yu hayatından tamamen çıkardı! Ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu

Şeyma Subaşı Meedo'yu kökünden sildi! Kalan son izi de yok eden Şeyma Miami'ye geri döndü... Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen ve arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile anılan Şeyma şimdilerde gününü gün ediyor. Kızı Melisa'yı da alıp Miami'ye giden Şeyma Subaşı eğlence hayatına geri döndü. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Şeyma, Meedo'sundan kalan o son izi de yok etti.