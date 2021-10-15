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Şeyma Subaşı Kur'an-ı Kerim paylaşımıyla olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Şeyma Subaşı Kur'an-ı Kerim paylaşımıyla olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü
15.10.2021 10:33
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı bu kez de Kur'an- Kerim paylaşımı yaptı. Son dönemde Mısırlı milyoner sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle ilgili konularda sık sık gündeme gelen, bir dönem hamile olduğunu açıklayan ardından Meedo'dan ayrılan Şeyma Subaşı şu günlerde barıştığı sevgilisiyle aşk tazeliyor. Son olarak Dubai’de tatil yapan sonrasında ise sevgilisiyle öpüştüğü anları Instagram hesabından paylaşarak olay yaratan Şeyma Subaşı, bu sefer Kuran-ı Kerim paylaşımıyla gündem oldu.

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