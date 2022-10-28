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Şeyma Subaşı ile Acun'un kızı Melisa 9 yaşında! Doğum günü karesinde Acun'un torunu hayran bıraktı

Şeyma Subaşı ile Acun'un kızı Melisa 9 yaşında! Doğum günü karesinde Acun'un torunu hayran bıraktı
28.10.2022 16:05

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Şeyma Subaşı ile Acun'un kızı Melisa 9 yaşında! Doğum günü karesinde Acun'un torunu hayran bıraktı. Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kız evlada ve bir de kız toruna sahip olan Acun Ilıcalı, Instagram'dan en küçük kızı olan Melisa'nın doğum gününe özel paylaşımda bulundu. "Canım kızım öyle tatlısın ki… Bugün bir yaş daha büyüdün. Allah sana hep güzel yaşlar nasip etsin, büyü ama hep babanın küçük prensesi ol" notlu fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken Acun'un torunu en çok konuşulan isim oldu. Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu'nun kızı olan Begüm'ü görenler, "Maşallah çok tatlı" , "Annesi gibi gülen göz" , "Banu'nun kızına bakın kendi gibi tam bir Şirine" yorumları yaptı.

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