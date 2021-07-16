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Şeyma Subaşı hayat dersi verdi biricik Meedo’su harekete geçti! Mohammed Alsaloussi kadınlara tavsiye verdi!

Şeyma Subaşı hayat dersi verdi biricik Meedo’su harekete geçti! Mohammed Alsaloussi kadınlara tavsiye verdi!
16.07.2021 10:11
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Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, dolandırıcılık, hamilelik, bebek aldırma, barışma derken son olarak sosyal medya hesabında verdiği 'hayat dersi' ile gündem olmuştu. Subaşı'nın "Dünden ders al, bugünü yaşa" ifadelerine yer verdiği paylaşımın ardından bir hamlede Mohammed Alsaloussi'den geldi. Instagram hesabında yaptığı paylaşımla kadınlara tavsiye veren Meedo, 'sen hangisisin' dedirtti. Öte yandan paylaşımında iki tip erkek olduğunu belirten Meedo, 'Şeyma'ya gönderme mi yapıyor?' sorusunu da akıllara getirdi. İşte Mohammed Alsaloussi'nin çok konuşulan o paylaşımı...


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