Şeyma Subaşı eski sevgilisi Guido'nun partisinde ortaya çıkmıştı! Bu kez de Meedo'dan bomba görüntü geldi: 'Karışık bir aşk hikayesi'

Şeyma Subaşı eski sevgilisi Guido'nun partisinde ortaya çıkmıştı! Bu kez de Meedo'dan bomba görüntü geldi. Acun'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile ardından da Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma, geçtiğimiz ay katıldığı etkinlikle gündeme gelmişti... Guido'nun etkinliğinde Meedo'nun arkadaşları ile eğlenen Şeyma yurda dönüş yaptı. Kısa bir Bodrum tatiline çıkan ve tekrar İstanbul'a dönen Şeyma tatil görüntüleri ile konuşulurken, Meedo Instagram paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan'ın ortaya çıkardığı 'karışık aşk hikayesi'nin detayları...