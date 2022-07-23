Haberler Magazin Videoları Şeyma Subaşı dudak dudağa video paylaşımı yaptı ortalık karıştı! Öpüştüğü kişi Meedo mu yoksa başkası mı? Olay görüntü...

Şeyma Subaşı dudak dudağa video paylaşımı yaptı ortalık karıştı! Öpüştüğü kişi Meedo mu yoksa başkası mı? Olay görüntü...

Şeyma Subaşı dudak dudağa video paylaşımı yaptı ortalık karıştı! Öpüştüğü kişi Meedo mu yoksa başkası mı? Olay görüntü...
23.07.2022 16:21

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Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile anılan Şeyma şimdilerde gününü gün ediyor. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Şimdilerde sosyal medyada yaptıkları hamlelerle adeta birbirlerine nispet yapan Şeyma Subaşı ve Meedo ikilisi her adımlarıyla adlarından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Paris'te, Melisa Ilıcalı ile Meedo'nun fotoğraflarının sosyal medyaya sızmasının ardından Şeyma ile Mısırlı iş insanının barıştığı iddia edilmişti. Şeyma Subaşı'nın son yaptığı dudak dudağa paylaşımsa ortalığı fena halde karıştırdı. İşte detaylar...

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