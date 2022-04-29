Şeyma Subaşı ‘’benim’’ deyip Mehmet Germiyanlıgil ile olan pozunu paylaştı! Gören ‘ilanı aşk’ yorumunu yaptı

Guido'dan sonra da ortaya çıkmıştı şimdi de Meedo'ya inat gelen kare gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan ve İtalyan sevgilisinden sürpriz bir şekilde ayrılan Şeyma Subaşı, ardından Mehmet Germiyanlıgil ile anılmıştı. Hatta o dönem Guido ile Şeyma'nın ayrılığının ihanet nedeni ile bitmiş olabileceği iddiaları üzerinde durulmuştu. Ardından Meedo ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı bu kez de Mısırlı sevgilisinden ayrıldıktan sonra Mehmet Germiyanlıgil ile anıldı. Aynı taktik ile ortaya çıkan Şeyma'nın o karesi gündem oldu. İşte o kare...