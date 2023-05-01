Şeyma Subaşı bekarlığa böyle veda etti!

Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturacak. Bekarlığa veda partisi yapan Subaşı'nın partisi, aboneler tarafından beğenilmezken bakın, Subaşı sadece abonelere özel olan içerikleri paylaştığı için sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'i engellemişti. Ardından "Ablam bile düğüne gelmiyor" sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Subaşı, düğüne günler kala İstanbul'da 90'lar temalı bir bekarlığa veda düzenledi. O parti sosyal medyanın diline bomba gibi düştü.