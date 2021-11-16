Şeyma Subaşı 'çok geziyorum bakamam' deyip velayetini verdiği kızını Acun'dan geri istiyor! Çok sık seyahate çıktığı gerekçesi ile kızı Melisa'nın velayetini 2018 yılında boşandığı eşi Acun Ilıcalı'ya veren Şeyma Subaşı Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Gezmek için kızının velayetini istemeyen Şeyma Subaşı bu kez de, "Her evladın yeri annesinin yanıdır" dedi, Seren Serengil ise yaşananlara sessiz kalmadı. Aralarında velayet savaşı yaşandığı ileri sürülen Acun - Şeyma ikilisi ile ilgili yorumda bulunan Seren Serengil, "Adamların kucağında. Ben inanmıyorum" dedi. İşte Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın arasında yaşanan krize dahil olan Seren'in çok konuşulan sözleri...