Haberler Magazin Videoları Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya sosyal medyadan velayet mesajı verdi! Seren Serengil ise acımadı: Bin tane adamın kucağında...

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya sosyal medyadan velayet mesajı verdi! Seren Serengil ise acımadı: Bin tane adamın kucağında...

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya sosyal medyadan velayet mesajı verdi! Seren Serengil ise acımadı: Bin tane adamın kucağında...
16.11.2021 15:50
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Şeyma Subaşı 'çok geziyorum bakamam' deyip velayetini verdiği kızını Acun'dan geri istiyor! Çok sık seyahate çıktığı gerekçesi ile kızı Melisa'nın velayetini 2018 yılında boşandığı eşi Acun Ilıcalı'ya veren Şeyma Subaşı Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Gezmek için kızının velayetini istemeyen Şeyma Subaşı bu kez de, "Her evladın yeri annesinin yanıdır" dedi, Seren Serengil ise yaşananlara sessiz kalmadı. Aralarında velayet savaşı yaşandığı ileri sürülen Acun - Şeyma ikilisi ile ilgili yorumda bulunan Seren Serengil, "Adamların kucağında. Ben inanmıyorum" dedi. İşte Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın arasında yaşanan krize dahil olan Seren'in çok konuşulan sözleri...

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Şeyma Subaşı 'geziyorum bakamam' deyip velayetini verdiği kızını Acun'dan geri istiyor! Seren Serengil'den bomba yorum: Bin tane adamın kucağında...

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