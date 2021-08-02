Şevval Şahin'den şantaj iddialarına cevap!

Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin, olaylı ayrılıklarıyla uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Eski aşkını çabuk affeden Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile sürpriz bir şekilde barışarak herkesi şoke ederken ikili hakkında ortaya atılan iddia bomba etkisi yaratmıştı. İddiaya göre; Aral, "Elimdeki görüntülerini yayınlarsam hayatın biter" diyerek Şahin'e şantaj yaptı ve ünlü model bu nedenle eski sevgilisine döndü. Çok konuşulan şantaj iddialarına Şevval Şahin'den yanıt geldi. Suskunluğunu bozan Şahin iddialara bakın nasıl yanıt verdi...

Magazin gündemine bomba gibi düşen şantaj iddiasına ise ilk yanıt Şevval Şahin'den geldi.

Konu hakkında suskunluğunu bozan Şahin, hakkında çıkan şantajla korkutulduğu iddiasını "Yiğit Marcus Aral'ın beni herhangi bir durumla tehdit etmesi söz konusu dahi değildir, sırf gündem yaratmak için aslı olmayan haberler yapılmaktadır'' açıklamasıyla yalanladı.

Öte yandan Şevval Şahin geçen pazar ise koreografisini Serkan Duman'ın yaptığı Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen defilede Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer ve Selin Ciğerci gibi ünlü isimlerle beraber podyuma çıktı.